ABD Savunma Bakanı Austin: İsrail'e desteğimiz sarsılmaz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İsrail'e desteğinin 'sarsılmaz' olduğunu belirtti ve Filistinli sivilleri korumanın ahlaki bir görev olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, dün Tel Aviv'e yaptığı ziyarette İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Austin, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, " Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Devleti'nin güvenliği ve kendini savunmasına olan derin bağlılığını sürdürecektir. Açık konuşayım: İsrail'in güvenliğine yönelik desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Her zaman da öyle olacaktır. Hamas tarafından alıkonulan her erkeği, kadını ve çocuğu eve getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gazze'deki Filistinli sivilleri korumak hem ahlaki bir görev hem de stratejik bir zorunluluktur. Amerika Birleşik Devletleri çatışma sırasında sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardım akışının arttırılması için ısrarcı olmaya devam edecektir" diye konuştu.