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ABD Savaş Gemisi Husiler Tarafından Atılan Gemi Savar Füzesini İmha Etti

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husiler tarafından Kızıldeniz'e atılan gemisavar seyir füzesinin USS Gravely savaş gemisi tarafından imha edildiğini duyurdu. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husiler tarafından Kızıldeniz'e atılan gemisavar seyir füzesinin USS Gravely savaş gemisi tarafından imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "30 Ocak günü, saat 23.30 sıralarında İran destekli Husi militanları Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'e doğru bir gemisavar seyir füzesi ateşledi. Füze USS Gravely tarafından düşürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmemiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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