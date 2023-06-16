ABD'nin Güneyinde Sıcak Hava Dalgası Bekleniyor

ABD'nin Texas eyaletindeki Houston şehir merkezinde yer alan bir su sıçratma parkında oynayarak serinleyen çocuklar, 15 Haziran 2023. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) Perşembe günü yayımladığı hava tahminine göre, ABD'nin güneyinin orta kesimlerindeki Texas eyaletinden ülkenin güneydoğusundaki Florida eyaletine kadar yaklaşık 35 milyon insan günlerce sürmesi beklenen yaygın bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. NWS, ülkenin Texas, Louisiana ve Florida eyaletlerinin bazı bölgelerinde sıcak hava dalgasının rekor kırabileceği ve orman yangını ile sıcaklığa bağlı hastalık risklerini arttırabileceği yönünde uyarıda bulundu. (Fotoğraf: Chen Chen/Xinhua)