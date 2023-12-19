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ABD, Kızıldeniz'deki Saldırılara Karşı Ortak Görev Gücü Oluşturacak

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ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik artan saldırılar nedeniyle birçok ülkenin katılımıyla ortak görev gücü oluşturulacağını duyurdu. 'Refah Muhafızları Operasyonu' adı verilen görev gücü, seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve bölgesel güvenlik ve refahı güçlendirmek amacıyla bir araya gelen çok sayıda ülkeyi içeriyor.

ABD Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik artan saldırılar nedeniyle birçok ülkenin katılımıyla ortak görev gücü oluşturulacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yemen kaynaklı pervasız Husi saldırılarının son dönemde tırmanışa geçmesi ticaretin serbest akışını tehdit etmekte, masum denizcileri tehlikeye atmakta ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Kızıldeniz, seyrüsefer özgürlüğü için elzem olan kritik bir su yolu ve uluslararası ticareti kolaylaştıran önemli bir ticari koridordur. Seyrüsefer özgürlüğünün temel ilkesini korumak isteyen ülkeler, uluslararası sulardan yasal olarak geçiş yapan birçok ülkeden ticari gemilere balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) fırlatan bu devlet dışı aktörün yarattığı zorluğun üstesinden gelmek için bir araya gelmelidir" denildi.

"ÇOK SAYIDA ÜLKE BİR ARAYA GELİYOR"

Bakanlık, 'Refah Muhafızları Operasyonu' adı verilen görev gücüne ilişkin açıklamasında, "Refah Muhafızları Operasyonu, tüm ülkeler için seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve bölgesel güvenlik ve refahı güçlendirmek amacıyla, güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki güvenlik sorunlarını ortaklaşa ele almak üzere Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya'yı içeren çok sayıda ülkeyi bir araya getiriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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