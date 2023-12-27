ABD, Kızıldeniz'de saldırıları püskürttü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada 10 saat içinde Kızıldeniz'in güneyinde 12 saldırı İHA'sı, 3 gemisavar balistik füze ve 2 kara seyir füzesini vurduklarını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "USS Laboon ve Eisenhower Saldırı Grubu'na bağlı F/A-18 Super Hornet'lerin de aralarında bulunduğu ABD unsurları, 26 Aralık günü 06.30'da başlayan 10 saatlik bir süre zarfında Husiler tarafından güney Kızıldeniz'de fırlatılan 12 adet tek yönlü saldırı İHA'sı, 3 adet gemisavar balistik füze ve 2 adet kara saldırı seyir füzesini düşürmüştür. Bölgede bulunan gemilerde herhangi bir hasar, mürettebatta yaralanma bildirilmemiştir" denildi.

YEMEN ASKERİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, Yemen Deniz Kuvvetleri'nin dün 'MSC UNITED' adlı ticari gemiyi hedef aldığını belirterek, "Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı deniz kuvvetleri 'MSC UNITED' adlı ticari gemiyi uygun deniz füzeleriyle hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi. Geminin hedef alınması, mürettebatın üçüncü kez deniz kuvvetlerinin çağrılarını ve tekrarlanan uyarı mesajlarını reddetmesinin ardından gerçekleşti. Yemen Silahlı Kuvvetleri, dini, ahlaki ve insani görevlerine uygun olarak Filistin halkıyla destek ve dayanışmalarını sürdürdüklerini teyit eder" dedi.