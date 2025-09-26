Caatsa (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), Türkçeye "Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" olarak çevrilebilecek, 2 Ağustos 2017 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan bir federal yasadır. Peki, ayrıntılı olarak ABD CAASTA yaptırımları nedir? CAASTA yaptırımları Türkiye'ye neden uygulanıyor, kalkabilir mi? CAASTA yaptırımları maddeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

ABD CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

Caatsa, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak gördüğü ülkelerle işbirliği yapan üçüncü ülkelere de yaptırım uygulama yetkisi tanır. Bu kapsamda, 2020 yılında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulanmaya başlanmıştır.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLARI NEDİR?

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulamaya karar almıştır. Bu yaptırımlar, Türkiye'nin savunma sanayii alanında faaliyet gösteren Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve bu kurumla bağlantılı bazı yetkilileri hedef almıştır.

CAATSA KALKABİLİR Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Görüşme iyi geçerse CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz" şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bu ifade, CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğine dair bir umut ışığı olarak yorumlanmıştır.

CAATSA YAPTIRIMLARI MADDELERİ NELERDİR?

CAATSA, 12 farklı yaptırım kalemi sunmaktadır. ABD Başkanı, bu kalemlerden en az beşini seçerek uygulamaya koymak zorundadır. Bu yaptırımlar arasında, ABD finans kuruluşlarından kredi ve borç alma yasağı, mal ve hizmet ihracatının durdurulması, uluslararası mali kuruluşlardan kredi ve borç alımının engellenmesi gibi önlemler bulunmaktadır.

CAATSA YAPTIRIMLARI TÜRKİYE'YE NEDEN UYGULANIYOR?

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alarak, CAATSA'nın 231. maddesini ihlal etmiştir. Bu madde, Rusya'nın savunma sanayi ile "önemli ticari işlem" yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngörmektedir. Bu nedenle, ABD, Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırım uygulamaya karar almıştır.