Dünya Sağlık Örgütü: Doğu Akdeniz ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışa geçti
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Dünya Sağlık Örgütü: Doğu Akdeniz ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışa geçti

Dünya Sağlık Örgütü: Doğu Akdeniz ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışa geçti
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed el-Manzari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının doğu Akdeniz bölgesinde yeniden yükselişe geçmesiyle ilgili uyarıda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed el-Manzari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının doğu Akdeniz bölgesinde yeniden yükselişe geçmesiyle ilgili uyarıda bulundu.

Manzari, Kovid-19 salgınına dair bölgesel gelişmelere dair yaptığı açıklamada, yeni mutasyonlu vakaların ciddi anlamda artmasının yanı sıra uluslararası seyahatlerin başlaması, aşıya yönelik ilginin sınırlı olması ve korunma tedbirlerine yeterince uyulmamasından ötürü yaz aylarından endişelendiklerini belirtti.

Kovid-19 vakalarının Akdeniz'in doğusundaki ülkelerde iki ay aradan sonra yükselişe geçtiğini aktaran Manzari, bu süreçte bölgedeki bazı ülkelerin salgının önüne geçmek ve vatandaşlarını korumak için mücadele verirken, ekonomisini canlı tutan diğer bazı ülkelerin ise sınırlarını açtığına işaret etti.

Manzari, şu ana kadar dünyanın en az 98 ülkesinde Kovid-19'un hızla yayılan Delta varyantına rastlandığını ve bunlardan 13'ünün doğu Akdeniz bölgesinde olduğunu vurguladı.

Aşı dağıtımındaki adaletsiz devam ediyor

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların dağıtımındaki adaletsizliğin devam ettiğine dikkati çeken DSÖ yetkilisi, bu durumun salgının ve yeni mutasyonların yayılmasının önünü açtığını dile getirdi.

Manzari, "Doğu Akdeniz bölgesindeki her ülkede yıl sonu itibarıyla nüfusun yüzde 40'ını kapsayacak aşılama için hala 500 milyondan dozdan fazla aşıya ihtiyaç var. Ancak bizler hala bu hedefi yakalamaktan uzaktayız." ifadelerini kullandı.

Aşıların tek başına salgını bitiremeyeceğinin altını çizen Manzari, "Ama aşılar canları kurtarıyor ve halihazırda bölge ülkelerinde istenen de budur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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