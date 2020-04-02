Dünya otizm farkındalık günü: Koronavirüs günleri otizmli çocukları nasıl etkiliyor?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Dünya otizm farkındalık günü: Koronavirüs günleri otizmli çocukları nasıl etkiliyor? - Haber
Koronavirüs, TV, Sağlık
BBC

Dünya otizm farkındalık günü: Koronavirüs günleri otizmli çocukları nasıl etkiliyor?

Koronavirüs salgını tüm dünyanın yaşam biçimini, alışkanlıklarını değiştirdi.

02.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:15
Dünya otizm farkındalık günü: Koronavirüs günleri otizmli çocukları nasıl etkiliyor?

Koronavirüs salgını tüm dünyanın yaşam biçimini, alışkanlıklarını değiştirdi. Türkiye'de okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler uzaktan eğitim sistemine adapte olmaya çalışıyor. Verimli bir eğitim için rutin bir düzene ihtiyaç duyan otizmli çocuklar yeni düzenlemeler karşısında en çok zorlananlar arasında.

2013 yılında kurulan Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD) yönetim kurulu başkanı ve kurucu üyelerinden Demet Ayşe Uyar, "Her ne kadar ilk ve orta öğretim, lise ve üniversite öğrencilerimiz için EBA tv, online eğitim modeline geçilmiş olsa da bu eğitim maalesef otizmli çocuklarımız için yetersiz kalıyor" diyor.

Uyar, normal eğitim sisteminde dört otizmli öğrenci için 2 öğretmenin atandığını ifade ediyor ve bireysel eğitim sağlanan rehabilitasyon merkezlerinin kapanmasının da zorluk yarattığını belirtiyor.

"Karşılaştığımız krizle uzaktan eğitim programı otizmli çocuklar için çok yetersiz. İnternet üzerinden devam etmek bizim için çok zor" diyen Uyar, koronavirüs nedeniyle okullar kapalı kalmaya devam ettiği sürece ailelerin üzerine büyük bir yük bindiğini de vurguluyor:

"Özellikle aileler bu konu için bilinçli ve hazır değillerse, evde sunabilecekleri materyaller, imkanlar da kısıtlanıyor. Öğrencilerimiz eğitmenleriyle aynı ortamda bulunamadıklarından ailelerin verecekleri her türlü eğitim şu an zorlayıcı ve yanlış olabilir."

Otizmli çocukların ailelerine tavsiyeler: 'Oyunla anlatın'

OGAD'ın Yönetim Kurulu üyelerinden Özlem Keskin, 14 yaşındaki kızı Begüm'le karantina süresinde geçirdikleri bir günü şöyle anlatıyor:

'Karantina zamanında maalesef pasif bir hayata geçti. Alışkın olduğu eğitim temposu düştü. Televizyon, tablet gibi teknolojik aletlerle pasifleştiren bir rutine geçmek durumunda kaldı ve uzaktan eğitim şeklinde çalışmak şu an faydalı olmuyor."

Keskin'in önerisi, bozulan rutin düzenin otizmi çocuklara oyun şeklinde anlatılması:

"Karantinayı Begüm'e ilk başta bir oyun olarak anlattım. Maske ve eldiven kullanma alıştırmaları yaptık, dışarı da mesafemizi korumaya özen gösterdik. Bir virüs olduğunu ve insanları hasta ettiğini, bu yüzden dışarı çıkamayacağımızı açıkladığımda ise "Hayır, virüs yok." gibi cevaplar aldım, rutinini bozmak, sınırlandırılmak hoşuna gitmedi."

BBC
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Alkollü dansözlü drift partisi yapanları polis, böyle sıraya dizdi Haber
Alkollü dansözlü drift partisi yapanları polis, böyle sıraya dizdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi Haber
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haber
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haber
ABD istihbaratının raporunda bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere...
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayını terk etti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
Twitter'da 'Ankara Kuşu' hesabını yöneten kişi FETÖ'den gözaltına alındı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park...
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Basketbolcu Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Milli Wuhan Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Dünya otizm farkındalık günü: Koronavirüs günleri otizmli çocukları nasıl etkiliyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 13:52:41. #1.14#
title