Dünya Liderleri ve Siyasetçiler Notre-Dame Yangını İçin Ne Dedi?

Dünya Liderleri ve Siyasetçiler Notre-Dame Yangını İçin Ne Dedi?

Fransa'nın başkenti Paris'in ikonik sembollerinden Notre-Dame Kilisesi'ndeki yangın dünya gündeminin ilk sırasına oturdu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İran ve Türkiye'nin aralarında bulunduğu çok sayıda ülke Fransa'ya destek mesajı paylaştı

Dünya Liderleri ve Siyasetçiler Notre-Dame Yangını İçin Ne Dedi?

Fransa'nın başkenti Paris'in ikonik sembollerinden Notre-Dame Kilisesi'ndeki yangın dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınla mücadeleyi savaş olarak nitelerken dünya liderleri ve siyasetçiler paylaştıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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