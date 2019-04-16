Dünya Liderleri ve Siyasetçiler Notre-Dame Yangını İçin Ne Dedi?
Fransa'nın başkenti Paris'in ikonik sembollerinden Notre-Dame Kilisesi'ndeki yangın dünya gündeminin ilk sırasına oturdu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İran ve Türkiye'nin aralarında bulunduğu çok sayıda ülke Fransa'ya destek mesajı paylaştı
Fransa'nın başkenti Paris'in ikonik sembollerinden Notre-Dame Kilisesi'ndeki yangın dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınla mücadeleyi savaş olarak nitelerken dünya liderleri ve siyasetçiler paylaştıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com