Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 93 milyonu geçti
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 93 milyonu geçti

08.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:11
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 93 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 93 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 93 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 93 milyon 5 bin 401'i iyileşti.

ABD'de 20 milyon 336 bin 656, Hindistan'da 10 milyon 882 bin 798, Brezilya'da 9 milyon 757 bin 178 ve Rusya'da 3 milyon 922 bin 246 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 623 bin 924 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İngiltere'de 3 milyon 199 bin 565, İspanya'da 2 milyon 744 bin 664, İtalya'da 2 milyon 494 bin 839, Almanya'da 2 milyon 310 bin 900, Kolombiya'da 2 milyon 177 bin 199, Arjantin'de 1 milyon 945 bin 816, Meksika'da 1 milyon 670 bin 431, Polonya'da 1 milyon 494 bin 83 ve Güney Afrika'da 1 milyon 440 bin 874'e ulaştı.

Dünya genelinde 21 milyon 882 bin 118 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 117 milyon 494 bin 91'e ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 606 bin 572 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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