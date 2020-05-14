Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 298 bin 183'e yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 298 bin 183'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 430 bin 242'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 298 bin 183'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 430 bin 242'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 661 bin 536'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 104'e yükselirken; vaka sayısı da 271 bin 95'e çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 242 bin 271 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 212'ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 222 bin 104 olurken, 31 bin 106 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 174 bin 98'e çıkarken; 7 bin 861 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 178 bin 60 kişide virüs tespit edildiği ve 27 bin 74 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 186'ya yükselirken, hasta sayısı 229 bin 705 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 783'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 783'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 112 bin 725'e çıktığını açıkladı.

Kaynak: DHA