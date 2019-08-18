Dünya Badminton Şampiyonası başlıyor

18.08.2019 08:52

Dünya Badminton Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.

Basel kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı veren şampiyonada tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ mücadele edecek.

Tek erkeklerde Emre Lale, çift kadınlar kategorisinde ise Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Türkiye adına yarışacak.

Dünya Badminton Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA