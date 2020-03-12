Dündar, gençlerle tecrübelerini paylaştı Gerçekleştirdiği yatırım ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü belediyelerinden olan Osmangazi Belediyesi, 'Girişim 2020' projesi ile yeni fikirlerin yeşermesine katkı sağlıyor.

Gerçekleştirdiği yatırım ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü belediyelerinden olan Osmangazi Belediyesi, 'Girişim 2020' projesi ile yeni fikirlerin yeşermesine katkı sağlıyor.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iyi bir iş kurma fikrine sahip girişimcilerin keşfedilip desteklenmesi maksadıyla hayata geçirdiği 'Girişim 2020' projesinin tecrübe paylaşımı dersine katıldı. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'in sunumuyla gerçekleşen eğitimde genç girişimcilere, liderlik ve ekip yönetiminin incelikleri anlatıldı. İnovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için iş kurmak isteyen girişimcilere destek vermeyi hedefleyen 'Girişim 2020' programının 1 yıl süreceğini belirten Başkan Dündar, "Belediye olarak sosyal ve kültürel projelerimizin yanı sıra şehircilik çalışmaları yapıyoruz. Yoğun şekilde iş talepleri alıyoruz. Kurduğumuz OKİM sayesinde iş arayan vatandaşlarla özel sektör arasında bir köprü kuruyoruz" dedi.



Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile sürekli işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Dündar, "Projemiz ile vizyon sahibi ve hedefleri olan kişileri meslek hayatına kazandırmayı hedefliyoruz. Eğitimlerin verimli geçeceğine inanıyorum. Desteklerinden dolayı da Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'e teşekkür ediyorum. İnşallah, projemizi başarıyla hayata geçirip ülkemize katkı sağlarız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA