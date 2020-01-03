Dumlupınar protokolü şehit ailesini ziyaret etti
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Dumlupınar protokolü şehit ailesini ziyaret etti

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ilçe protokolü ziyaret etti.

03.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:26
Dumlupınar protokolü şehit ailesini ziyaret etti

'nın ilçesinde 1999 yılında 'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ilçe protokolü ziyaret etti.


Ziyarete Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcın ve İlçe Müftüsü Aslan Gülay katıldı.


Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.


Kaymakam Abbasoğlu ve protokol üyeleri daha sonra şehit ailesiyle sohbet edip istek ve taleplerini dinledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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