Dumlupınar köy yollarında beton asfalt çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kızılcaköy ve Selkisaray köy yollarının beton asfalt yapım ihalesinin tamamlanarak çalışmalara başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Kızılcaköy ve Selkisaray köy yollarının beton asfalt yapım ihalesinin tamamlanarak çalışmalara başlandığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Kızılcaköy ve Selkisaray köyü bağlantı yolunun silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapım işi ihalesi tamamlanmıştır. 6 buçuk kilometre uzunluğunda yapılacak olan yolda çalışmalar başladı. Kurbanımızı kesip duamızı yaptık. Çalışma alanında incelemelerde bulunup gerekli bilgileri aldık. Devletimiz köylerimize hizmete aralıksız devam etmektedir. Yolumuz tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı