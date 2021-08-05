Düğüne katılanlarda çıkan korona virüs mahalleyi karantinaya aldırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğüne katılanlarda çıkan korona virüs mahalleyi karantinaya aldırttı

Düğüne katılanlarda çıkan korona virüs mahalleyi karantinaya aldırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde düğüne giden 16 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, 350 nüfuslu bir mahalle karantina altına alındı.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde düğüne giden 16 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, 350 nüfuslu bir mahalle karantina altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıcakaya ilçesine bağlı 120 haneli Düzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün organizasyonuna katılan 16 kişilik bir grubun korona virüs testleri pozitif çıktı. Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile temaslı oldukları öğrenilen 25 kişi başta olmak üzere 350 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların HES kodu kontrolü ile mahalleye giriş ve çıkış yapabildikleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu
Bangladeş'te düğüne düşen yıldırım 16 can aldı! Damat yaralandı, alanda olmayan gelin şans eseri kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Hande Erçel Prens William
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğüne katılanlarda çıkan korona virüs mahalleyi karantinaya aldırttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:53:50. #1.16#

title