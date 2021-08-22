Son dakika haber | Düğün dönüşü geçirdiği kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Düğün dönüşü geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Son dakika haber | Düğün dönüşü geçirdiği kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ATV sürücüsü bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ATV sürücüsü bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yukarıgörle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Kale ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesi'ndeki düğüne giden Ali Karabacaklı (61) ve M.U. (70) ATV ile dönüş yoluna geçti. Yukarıgörle Mahallesi'ne geldikleri sırada Karabacaklı henüz bilinmeyen bir nedenle kullandığı ATV'nin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan ATV yol kenarındaki beton duvara çarparak durdu. Kazada ATV sürücüsü Karabacaklı devrilen aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybederken yolcu konumundaki M.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.U.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, hayatını kaybeden Karabacaklı'nın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Uçkaç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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