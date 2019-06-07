Dubai'de otobüs kazasında 17 kişi hayatını kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Umman plakalı bir yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.
Umman Ulusal Taşımacılık Şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, BAE'ye giden otobüsün Dubai'de akşam saatlerinde kaza yaptığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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