Duayen besteci Muammer Sun için başsağlığı mesajları

Çağdaş Çok Sesli Türk Müziği'nin gelişmesinde önemli katkılar sunan duayen besteci ve eğitimci Muammer Sun'un vefatı, sanat camiasını üzdü.

Çağdaş Çok Sesli Türk Müziği'nin gelişmesinde önemli katkılar sunan duayen besteci ve eğitimci Muammer Sun'un vefatı, sanat camiasını üzdü.

Türkiye'de çok sesli müziğin gelişmesinde önemli katkıları olan pek çok sanatçı yetiştiren Prof. Sun'un bu sabah hayatını kaybetmesinin ardından sanatçılar, üzüntülerini sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

Piyanist Gülsin Onay, sosyal medya hesabından "Muammer Sun hocamızı kaybetmişiz. Acımız büyük. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti." ifadesini kullandı.

Sun'un el yazması notalarını paylaştı

Piyanist Fazıl Say da üzüntüsünün derin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugün günlerden hüzün. Türkiye'nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri Muammer Sun hocam, bu sabah vefat etti. Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük. Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli insan, hocamız. Işıklar içinde uyusun, hepimizin başı sağ olsun. Tüm ailesine sabırlar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

28 Nisan 1988'de Muammer Sun'un kendisine ithaf ettiği "Hüzün" isimli eserin orijinal el yazması notalarını da sosyal medya hesabından paylaşan Fazıl Say, gelecek ay Prof. Sun'un eserlerini kaydedeceğini belirtti.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan da Türk müzik kültürünün ulusal ve evrensel çapta gelişmesine ve yaygınlaşmasına üstün katkıları olan Muammer Sun'un vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Karahan, "Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en önemli müzik insanlarından bir tanesi. Kendisiyle tanışma, çalışma fırsatına ve elini öpme şerefine nail olduğum çok değerli Muammer Sun hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum, başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

CSO ve Devlet Çoksesli Korosu üzüntülerini belirtti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yayımlandığı mesajında, "Büyük müzik insanı, eğitimci ve besteci Muammer Sun'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve müzik camiasına başsağlığı dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Çoksesli Korosu ise mesajında, Türkiye'nin çok önemli bestecilerinden, müzik eğitimcisi, Türk çok sesli müzik tarihinin unutulmayacak ismi Muammer Sun'u kaybetmenin hüznü içinde olduklarını belirterek, müzik camiasına başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu