DSÖ, AstraZeneca'dan koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı istiyor
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DSÖ, AstraZeneca'dan koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı istiyor

28.11.2020 07:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 07:57
DSÖ, AstraZeneca'dan koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı istiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunu düzeltttiklerini açıklayan AstraZeneca'dan aşı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarında hata yaptıklarını ancak bunu düzeltttiklerini açıklayan AstraZeneca'dan aşı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirtti.

DSÖ yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği  koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini paylaştı. AstraZeneca tarafından yüzde 90'a kadar etkili olduğu belirtilen aşının çalışmaları sırasında hata yapıldığı ancak bunun düzeltildiği açıklanmıştı.DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, "AstraZeneca tam bir deneme yapmak istediklerini söyledi" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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