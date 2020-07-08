DSÖ Açıkladı: Bubonik Veba Salgını Olacak mı? Çin'de yeniden ortaya çıkan bubonik veba, yeni bir salgın ihtimalini de beraberinde getirdi. Bubonik veba vakası dünya genelinde büyük bir endişeye neden oldu.

Çin'de yeniden ortaya çıkan bubonik veba, yeni bir salgın ihtimalini de beraberinde getirdi. Bubonik veba vakası dünya genelinde büyük bir endişeye neden oldu. Peki, Bubonik veba salgını olacak mı? Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs salgını bitmeden Çin'de ortaya yeniden ortaya çıkan bubonik veba ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bubonik Veba Salgını İhtimali Var mı?

Geçtiğimiz günlerde Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Bayannur kentinde yaşayan bir hastada bubonik veba belirtileri görülmüştü. İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınları arasında yer alan bubonik vebanın tekrar ortaya çıkması insanların endişelenmesine neden olmuştu. Bayannur yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu anda insanlar arasında bubonik veba salgınının yayılma riski bulunduğunu duyurmuştu. Yetkililer, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini ve olumsuz sağlık durumlarını acilen bildirmesi gerektiğini belirtmişti. Bu açıklama ile birlikte insanların endişesi daha da arttı. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde büyük bir endişeye neden olan bubonik veba ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Margaret Harris, bubonik veba ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'deki durumu gözlemliyoruz ve yetkililerle yakın iş birliği içindeyiz. An itibarıyla yüksek risk taşıyan bir durum olduğunu düşünmüyoruz ancak gelişmeleri dikkatlice takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bubonik Veba Belirtileri Neler?

Lenf bezlerinin şişmesine ve ağrımasına neden olan bubonik veba, yüksek ateş, titreme ve öksürük gibi belirtilere sahip. Bubonik veba tedavi edilmediği takdirde vücudun her yerine yayılıyor ve bunun sonucunda akciğer ve septisemik forma dönüşebiliyor.

Kaynak: Tamindir