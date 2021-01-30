(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

30.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı. Polis ekipleri birçok noktada uygulama yaptı. Kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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