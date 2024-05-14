Ogeday sakatlandı mı? Survivor'da Ogeday'a ne oldu? Ogeday elenecek mi?

Bu akşam yayınlanacak olan Survivor All Star bölümünde Ogeday'ın sakatlandığı görülüyor. İzleyiciler, Ogeday'a ne olduğunu merak ediyor. Birçok kişi Ogeday'ın elenip elenmeyeceğini araştırıyor fakat soruların cevabı bu akşam yayınlanacak olan bölümde cevap bulacak.Peki, Ogeday sakatlandı mı? Survivor'da Ogeday'a ne oldu? Ogeday elenecek mi?

OGEDAY ELENECEK Mİ?

Survivor 2024 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde iki takım arasında nefes kesen bir mücadele yaşanacak. Ancak oyun sırasında Ogeday Girişken sakatlık geçiriyor. Ogeday'ın elenip elenmeyeceği ise bu akşam belli olacak.

SURVIVOR OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?