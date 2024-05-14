Ogeday sakatlandı mı? Survivor'da Ogeday'a ne oldu? Ogeday elenecek mi?
Survivor yarışmasında Ogeday'ın sakatlandığı iddiaları gündeme geldi. Ogeday'ın durumu ve elenme ihtimali izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Ogeday'ın yarışmaya devam edip edemeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Bu akşam yayınlanacak olan Survivor All Star bölümünde Ogeday'ın sakatlandığı görülüyor. İzleyiciler, Ogeday'a ne olduğunu merak ediyor. Birçok kişi Ogeday'ın elenip elenmeyeceğini araştırıyor fakat soruların cevabı bu akşam yayınlanacak olan bölümde cevap bulacak.Peki, Ogeday sakatlandı mı? Survivor'da Ogeday'a ne oldu? Ogeday elenecek mi?
OGEDAY ELENECEK Mİ?
Survivor 2024 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde iki takım arasında nefes kesen bir mücadele yaşanacak. Ancak oyun sırasında Ogeday Girişken sakatlık geçiriyor. Ogeday'ın elenip elenmeyeceği ise bu akşam belli olacak.
SURVIVOR OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?
- Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti.
- Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı.
- Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu.
- Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı.
- Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı.
- Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı.
- 2022'de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.
- 2024 Survivor All Star kadrosunda yer alan Ogeday, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.