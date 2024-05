Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi hangi ülke yapımı, ne zaman, nerede çekildi?

Maymunlar Cehenneminde Savaş (Özgün adı: Battle for the Planet of the Apes), J. Lee Thompson'ın 1973 yılında yönettiği, "Maymunlar Cehennemi" serisinin beşinci filmi. Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi hangi ülke yapımı, ne zaman çıktı, nerede çekildi?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ KONUSU NEDİR?

Maymunların lideri olan Sezar insanlarla savaşmak yerine barış sağlamaya çalışmıştır. Ancak insanların amacı onları tamamen yok etmektir. Bu nedenle Sezar ve beraberindekiler insanlarla acımasız bir savaşta karşı karşıya gelirler. Fakat Sezar'ın ordusu da insan ordusu da büyük kayıplar verir. Kendisini ordusuna ve halkına karşı sorumlu hisseden Sezar, Colonel ile birebirde yüzleşmek için yola koyulur. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ OYUNCULARI KİMLER?

Roddy McDowall

Claude Akins

Natalie Trundy

John Huston

Paul Williams

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Maymunlar Cehenneminde Savaş (Özgün adı: Battle for the Planet of the Apes), J. Lee Thompson'ın 1973 yılında yönettiği, "Maymunlar Cehennemi" serisinin beşinci filmi.