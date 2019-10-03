DPÜ'de yeni akademik yıl heyecanı

03.10.2019 18:07

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) 2019-2020 akademik yılı başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törende Kütahya ve DPÜ'nün tanıtım filmlerinin gösterilmesinin ardından hafız İsmail Hangün tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Konuşmalar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kütahya milletvekilleri Ahmet Erbaş ve Ahmet Tan ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın üniversitemizin yeni akademik yılını kutladığı telgrafları konukları okundu.



Yeni akademik dönem öncesi öğrenci sayıları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kazım Uysal, "Şu andaki aktif öğrenci sayımız 45 bin 616'dır. Bunların 14 bin 626'sı ön lisans, 28 bin 400'ü lisans, 2 bin 123'ü yüksek lisans ve 467 'si doktora öğrencisidir. 2018 yılında 750 olan yabancı uyruklu öğrenci sayımız bu yıl bin 750 ye kadar yükselmiştir. Hedefimiz ise bu sayıyı her geçen yıl daha da artırmaktır. Üniversitemize Somali, Azerbeycan, Mısır, Tacikistan, Cibuti ülkelerinin de aralarında olduğu 17 farklı ülkeden öğrenci kayıt yaptırmıştır" şeklinde konuştu.



Dumlupınar Üniversiteli olmanın ayrıcalık olduğunun altını çizen Uysal, "Geleceğimizi sizlerin inşa edeceğini biliyoruz. Geleceğimizin sizlerle güçlü olacağını biliyoruz. Üniversitemizin sizlere sunduğu akademik, sosyal ve kültürel imkanlardan en iyi şekilde yararlanmak için çaba gösterin, okuyun, araştırın ve sürekli öğrenin. Siz değerli öğrencilerimizden beklentimiz, Bilimsel araştırmaya gönül vermiş ve topluma hizmet sorumluluğu bilinci ile mesleki yeterlikleri kazanmış Dumlupınarlı olarak mezun olmanız. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezimiz ile mezun olduktan sonra da siz değerli öğrencilerimizin yanındayız" diye konuştu.



Uysal, sözlerini "2019 - 2020 eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecanla başlarken, ülkemizin daha iyi bir geleceği için alacağımız sorumluluğun ve görevlerin üniversite olarak bilincindeyiz. Ülkemizi daha iyiye ve daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapmaya şahsım ve Üniversitemizin tüm kurumları adına söz veriyorum. Üniversitemizi bu güne kadar getirenlere, bundan sonra da katkı sağlayacak olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Törenimizi onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum" diyerek tamamladı.



"KÜTAHYA'YI TANIDIKÇA DAHA ÇOK SEVECEKSİNİZ"



AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, konuşmasına "Mezunu olduğum Kütahya Dumlupınar Üniversitemizin 2019 2020 eğitim öğretim açılış programında sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diyerek başladı.



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerimize 'hoş geldiniz' diyen Erenler, "Kütahya'nın tarihini, kültürünü gezerek gördükçe Kütahyamızı daha çok seveceğinize inanıyorum. DPÜ tanıtım videosunu izleyince bu üniversiteden mezun olduğum için gurur duydum. Fiziki şartlarıyla, parmakla gösterilen üniversitelerden biri olduk. İnşallah benim de evlatlarım bu üniversitede okur bu üniversiteden mezun olur" dedi.



"KÜTAHYA, DPÜ İLE HER ZAMAN GURUR DUYMAKTADIR"



Kütahya Valisi Ömer Toraman ise, konuşmasında "İnsan hayatının en güzel döneminin üniversite hayatında geçirdiği dönem olduğunu düşünüyorum. Yalnızca okulda üniversitede değil sokakta da sosyal hayatta da iş hayatında da mutlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemeliyiz. İnşallah bu eğitim öğretim yılı da bu manada değerlendirebileceğiniz bir dönem olur" ifadelerini kullandı.



AÇILIŞ DERSİNİ HAVELSAN BAŞKANI PROF. DR. MANTAR VERDİ



Tören kapsamında 'Savunma Sanayiinde Yapay Zeka ve Büyük Veri' başlıklı açılış dersini veren HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, protokol üyeleri ve katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK - BİLGEM) Başkanlığını da yürüttüğünü kaydederek, iki kurumun Türk savunma sanayii alanındaki çalışmalarından söz etti.



Yapay zeka ve bu kavramın uygulamadaki ayrımlarından söz eden Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Yapay zekayı, insan zekasıyla yapılabilen çalışmaları daha verimli hale getirmek için kullanıyoruz. Yapay zekayıyı dar kapsamlı, insan düzeyi ve insan ötesi olarak üçe ayırıyoruz. 1930'da Alan Turing'in çalışmalarıyla başlayan yapay zeka çalışmaları, 1980'lerden sonra makine öğrenmesi ile gelişti. 2010'lardan başlayarak da derin öğrenme dediğimiz süreç başladı.



Mantar'ın konuşmasının ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Musiki Topluluğu tarafından konuklara müzik dinletisi sunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA