Dorukhan Toköz kimdir? Dorukhan Toköz kaç yaşında, aslen nerelidir? Dorukhan Toköz hangi takımda? Dorukhan Toköz'ün mevkisi ne?

Dorukhan Toköz kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Dorukhan Toköz evli mi? Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Dorukhan Toköz ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Dorukhan Toköz kimdir? Dorukhan Toköz, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Dorukhan Toköz hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Dorukhan Toköz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Dorukhan Toköz evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR

Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996 yılında Eskişehir'de doğan yıldız oyuncu , son olarak Beşiktaş'ta orta saha pozisyonunda görev yapmıştı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sonu sözleşmesi biten yıldız orta saha oyuncusu şuan serbest durumda. Dorukhan Toköz Türk millî futbolcudur.

Eskişehirspor

Dorukhan, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel yapılan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girse de forma şansı bulamadı. Bu formayı resmi olarak ilk kez bir sonraki sezon 3 Aralık 2015'te Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında giydi. Maç, Dorukhan'ın attığı golle Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Eskişehirspor formasıyla ilk Süper Lig maçına ise 20 Aralık 2015 tarihinde 2-1 yenildikleri Başakşehir karşısında çıktı. 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen takımda daha fazla şans bulmaya başladı. O sezon 24 maçta 2 gollük bir performansla oynadı. Süper Lig'e yükselme play-offlarına çıksalar da finalde Göztepe'ye penaltılarla kaybettiler. Bir sonraki sezon ise 32 maçta forma giyerek takımının en önemli isimlerinden oldu. Sezon içinde yaptığı 9 asist ile önemli bir performans gösteri.

Beşiktaş

9 Temmuz 2018'de futbolcu, Beşiktaş'a transfer oldu. 26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi, hem de ilk Avrupa maçına çıktı. Sezon başında teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek kulübesinde oturtulsa da kötü giden sonuçlar sonrası ilk kez 11 Kasım 2018'de Sivasspor ile oynanan maçta oyuna dahil edilerek Beşiktaş formasını ligde giydi. Bir sonraki hafta 24 Kasım 2018'de Ankaragücü ile oynanan maçta ilk kez sahaya 11'de çıkan futbolcu, Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı maçta iyi performansını asist ile süsleyerek ilk 11'e dahil edildi. 18 Ocak 2018'de Akhisar Belediyespor ile oynanan maçta Beşiktaş adına ilk resmi golünü attı. Beşiktaş forması ile büyük sükse yakalayan Dorukhan 6 Ekim 2019 tarihinde Alanyaspor ile oynanan maçta diz kapağından sakatlandı. 4 ay forma giyemedi. 2020-21 Süper Lig sezonu öncesi ismi transfer dedikodularına karışsa da Beşiktaş'ta kaldı. Sergen Yalçın döneminde Necip Uysal gibi joker oyuncu pozisyonunda oynadı. Lig bitiminde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Toplamda 36 maça çıkan Dorukhan 3 asistlik bir performans gösterdi.

Dorukhan Toköz, bu sezon biten sözleşmesini yenilemedi ve şuan serbest durumda. Dorukhan ayrıca Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında çıkış şarkılarında Sezen Aksu'dan "Gidiyorum" şarkısını seçmişti.