Domaniç'te çıkan orman yangını Bilecik sınırına ulaştı



KÜTAHYA - Kütahya Domaniç'te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesi orman sınırına ulaştı.

Pazar günü öğlen saatlerinde Domaniç'in Çukurca Beldesi Akdere ve Ballıca mevkiinde başlayan orman yangını Bilecik ili Bozüyük orman sınırı olan Efir ve Pavluka mevkiinde devam ediyor.

Orman Yangını helikopterler, uçaklar, İl ve ilçelere ait arazöz ile itfaiyelere rağmen iki gündür söndürülemiyor.

İtfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri ve köylüler tarafından yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bir dozer arıza nedeniyle yangının ortasında kalarak yandı.