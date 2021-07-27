Dolu ve fırtına 11 bin dekarlık alana zarar verdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dolu ve fırtınanın verdiği zarar belirleme çalışmaları tamamlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dolu ve fırtınanın verdiği zarar belirleme çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmada 11 bin dekarlık alanda yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zarar meydana geldiği tespit edildi.

Hasar tespit çalışmalarının Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun çalışma sonucu belirlendiğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde son dolu ve fırtınadan etkilenen 11 bin dekarlık alanın incelendiğini söyledi. Ülgen, "Yapılan zarar belirleme çalışmaları sonunda yerine göre yüzde 50 ile yüzde 100 oranında zarar belirlendi. Burada yapılacak işlem öncelikle tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz TARSİM'e müracaat etmeleri, sonra sigortasız olan üreticilerimiz için borç ertelenmesi yapılmalıdır. Zarar gören bağların yaş olarak değerlendirilmesi zor ancak kurutmalık olarak değerlendirilmelidir." dedi.

Ülgen, Sarıgöl'de Çanakçı, Çavuşlar, Çimentepe, Sığırtmaçlı ve Tırazlar Mahallerindeki üzüm bağlarında zararın yoğun olduğunu ifade etti.

Manisa CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da dolu ve fırtınadan meydana gelen zararı incelemek için Sarıgöl'e geldi. Bakırlıoğlu'nun üzüm bağlarındaki incelemesine, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Erman Halil Eryılmaz, CHP Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Erin katıldı. Bakırlıoğlu, mahalleri ve bağları dolaşarak üreticilerin sorunlarını yerinde dinleyerek notlar aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı