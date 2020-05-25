Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
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Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Adıyaman'ın Kahta, Samsat ve Sincik ilçelerinde bayramın birinci günü etkili olan şiddetli dolu yağışında zarar gören tarım alanlarında hasar tespiti başladı.

Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
25.05.2020 20:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:36

Adıyaman'ın Kahta, Samsat ve Sincik ilçelerinde bayramın birinci günü etkili olan şiddetli dolu yağışında zarar gören tarım alanlarında hasar tespiti başladı.

Ramazan Bayramının 1. gününde Kahta, Samsat ve Sincik ilçelerinde toplam 25 köyün ekili alanlarının etkilendiği aşırı dolu yağışında yaklaşık 25 ile 30 bin dekar arpa, buğday, sebze, bağ ve meyve bahçelerde hasar meydana geldi.

Şiddetli dolu yağışı sonrası Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, tarım ve orman ilçe müdürleri, ziraat odası başkanları, müdür yardımcıları ve kurum çalışanları ile birlikte zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Ekipler tarafından yapılacak kesin hasar tespit çalışmalarının ardından, zarar gören tarım alanları için düzenlenecek raporlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer ilgili kurumlara sunulacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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