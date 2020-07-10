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Dolar 6.86 lira, euro 7.73 lira, sterlin 8.64 lirada

Başta ABD olmak üzere, birçok ülkede Covid-19 vakalarındaki artışın, hızlı ekonomik toparlanma umutlarını zayıflatmasıyla, dolar ve diğer güvenli liman para birimlerini destekledi.

Dolar 6.86 lira, euro 7.73 lira, sterlin 8.64 lirada
10.07.2020 09:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:13

Başta ABD olmak üzere, birçok ülkede Covid-19 vakalarındaki artışın, hızlı ekonomik toparlanma umutlarını zayıflatmasıyla, dolar ve diğer güvenli liman para birimlerini destekledi. 

Doların başlıca para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi Perşembe günü 96.233 ile bir ayın en düşük düzeyini gördükten sonra 96.798'e yükseldi. ABD para birimi iç piyasada ise, bir süredir tutunduğu 6.85 - 6.86 bandında hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 117 bin 419 puan ve 119 bin 686 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 2.46 düşüşle 115 bin 793 puanda kapattı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.37, BIST Mali Endeks yüzde 2.91, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.85 eksideydi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 497/507 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri ise son işlemde yüzde 12.69 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8564 lira ve en yüksek 6.8681 lirayı gördükten sonra, 6.86 – 6.87 lira aralığında,euro en düşük 7.7311 lira ve en yüksek 7.7659 lirayı gördükten sonra, 7.73 – 7.74 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6358 lira ve en yüksek 8.6572 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1263 - 1.1291 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1268 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, önceki haftalarda yurtdışındaki negatif hareketlere karşı daha güçlü duran BIST100'ün, Perşembe günü ABD endekslerinde sertleşen satışların etkisinde kaldığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Dünkü düşüş Nisan ayının başından beri görülen en sert düşüş oldu. Yaşanan bu düşüşle birlikte uzun süredir bahsettiğimiz Mayıs ayından beri devam eden kısa vadeli yükselen trendin altında kapanış gerçekleşmiş oldu. "Kapanış ise dün itibariyle 114,900 civarında bulunan Mart ayından beri devam eden ana trendimizin hemen üzerinde 115,794'ten gerçekleşti. Bugün bu trend 115,350'de bulunuyor. 

"İlk trendin altına sarkılmış olması negatif bir tablo oluştururken ana trend de kırılacak olur ise satışların çok daha sertleşebileceği göz önünde bulundurulmalı."


Kaynak: DHA

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