Doktorlar caddesi temizlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doktorlar caddesi temizlendi

Doktorlar caddesi temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma kararlarının uygulandığı ilk gün boş kalan Doktorlar Caddesi, Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce temizlendi.

Tam kapanma kararlarının uygulandığı ilk gün boş kalan Doktorlar Caddesi, Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce temizlendi.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde başladıkları caddenin temizliğini sürdürüyor. Normal şartlarda Eskişehir'in en işlek caddelerinden olan Doktorlar Caddesi, geçtiğimiz günlerde açıklanan "tam kapanma" kararlarının uygulandığı ilk gün boş kalırken temizlik ekiplerinin vatandaşların yokluğundaki sakin caddeyi temizlediği görüldü. - ESKİŞEHİR

Doktorlar caddesi temizlendi
Doktorlar caddesi temizlendi
Doktorlar caddesi temizlendi
Doktorlar caddesi temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Meral Kaplan Nesrin Cavadzade
Spor Diego Muslera Mesut Özil Gökhan Töre Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doktorlar caddesi temizlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:32:12. #1.16#

title