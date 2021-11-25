Doha'daki Türk Büyükelçiliğinde Öğretmenler Günü kutlandı - Haberler
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Doha'daki Türk Büyükelçiliğinde Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Doha'daki Türk Büyükelçiliğinde Öğretmenler Günü kutlandı

Katar'ın başkenti Doha'daki Türk Büyükelçiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenledi.

Katar'ın başkenti Doha'daki Türk Büyükelçiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenledi.

Büyükelçi Mustafa Göksu'nun evinde düzenlenen törene Katar'da bulunan Türk okullarındaki öğretmenler ve üniversitelerdeki akademisyenler katıldı.

Törende, Doha'daki Türk okulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Zehra Özçelik, 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın sevdiği şarkıyı seslendirdi.

Programda konuşan Büyükelçi Göksu, güçlü Türkiye ve güçlü bir toplumun nitelikli bir nesil olmadan gerçekleşmeyeceğini bunun için de öğretmene daha büyük rol düştüğünü söyledi.

Doha'daki Türk Büyükelçiliğinde Öğretmenler Günü kutlandı

Doha'daki Türk Büyükelçiliğinde Öğretmenler Günü kutlandı

Doha'daki Türk Büyükelçiliğinde Öğretmenler Günü kutlandı

Doha'daki Türk Büyükelçiliğinde Öğretmenler Günü kutlandı

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AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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