Doğum günü yangınla bitti, atlı jandarmalar fark etti
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Doğum günü yangınla bitti, atlı jandarmalar fark etti

Doğum günü yangınla bitti, atlı jandarmalar fark etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da açık alanda doğum günü kutlarken yangın çıkmasına neden olan 4 şahıs atlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da açık alanda doğum günü kutlarken yangın çıkmasına neden olan 4 şahıs atlı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yangın jandarma ve ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, tarihi Harput Mahallesi Kale mevkiine yakın bir noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çamlık alanda kuru otların bulunduğu bölgeden duman çıktığı gören devriye görevinde olan atlı jandarma timleri bölgeye giderken, itfaiye ekiplerine de haber verdi. Kuru otların rüzgarın etkisiyle çevreye yayılarak yandığını fark eden jandarmayla birlikte bölgeye gelen,orman ile itfaiyeye bağlı ekipler müdahale etti. Yaklaşık 3 dekar alan kuru otla bir şahsa ait 8 adet arı kovanı ve bazı ağaçların zarar gördüğü yangın ekiplerin ortak çalışmasıyla söndürüldü.

Öteyandan, olay yerinde araştırma yapan atlı devriye ekipleri, S.D., EÇ., Ö.Ç. ve Y.G. isimli şahısların doğum günü kutlarken yaktıkları mumdan dolayı yangına neden olduğunu belirledi. Ekipler tarafından şahıslar ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Doğum günü yangınla bitti, atlı jandarmalar fark etti
Doğum günü yangınla bitti, atlı jandarmalar fark etti
Doğum günü yangınla bitti, atlı jandarmalar fark etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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