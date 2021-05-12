Doğu Karadeniz'de vaka sayılarının en yüksek olduğu Giresun'da Bayram yoğunluğu
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Doğu Karadeniz'de vaka sayılarının en yüksek olduğu Giresun'da Bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Doğu Karadeniz'de vaka sayılarının en yüksek olduğu Giresun'da Bayram yoğunluğu Doğu Karadeniz'de vakaların en yüksek olduğu illerin başında gelen Giresun'da tam kapanmaya rağmen bayram alışverişi yoğunluğu yaşandı.

- Doğu Karadeniz'de vaka sayılarının en yüksek olduğu Giresun'da Bayram yoğunluğu

GİRESUN - Doğu Karadeniz'de vakaların en yüksek olduğu illerin başında gelen Giresun'da tam kapanmaya rağmen bayram alışverişi yoğunluğu yaşandı.

Giresun'da market ve manavların en fazla bulunduğu Yeniyol Caddesi'nde korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden yaşanan bayram yoğunluğu pes dedirtti.

Ramazan Bayramı arifesinde Yeniyol Caddesi üzerinde kalabalık, market ve manavlarda ise kuyruk oluştu. Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar, bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe akın etti.

Yeniyol Caddesinin esnafından biri olan Adnan Aydın, "Yeniyol yürüme mesafesinde market ve manavların, fırınların yoğun olarak bulunduğu bir cadde olduğu için her zaman yoğunluk yaşanıyor. Ancak bayram öncesi bu yoğunluk daha da arttığını söyleyebiliriz. Evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için herkes alışverişe akın etmiş durumda. Yeniyolun yoğunluğuna bayram yoğunluğu da eklenince görünen kalabalık ortadadır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise bayram süresince kısıtlama devam edeceğinden dolayı ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıktıklarını kaydettiler.

Doğu Karadeniz'de vaka sayılarının en yüksek olduğu Giresun'da Bayram yoğunluğu
Doğu Karadeniz'de vaka sayılarının en yüksek olduğu Giresun'da Bayram yoğunluğu
Doğu Karadeniz'de vaka sayılarının en yüksek olduğu Giresun'da Bayram yoğunluğu
Doğu Karadeniz'de vaka sayılarının en yüksek olduğu Giresun'da Bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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