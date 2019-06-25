Doğu Anadolu'da sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, öğleden sonra Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 10, Ardahan'da 11, Ağrı'da 12, Erzurum ile Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 37, Erzincan'da 35, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29 ve Ardahan'da ise 28 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA