Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı çok bulutlu olacağı Erzurum, Iğdır, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Ardahan'da, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Erzurum ve Ağrı'da 8, Tunceli'de 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 25, Iğdır ve Erzincan'da 22, Ağrı'da 16, Ardahan'da 15, Kars ve Erzurum'da 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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