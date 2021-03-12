Doğu Anadolu'da kar etkili olacak
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Doğu Anadolu'da kar etkili olacak

12.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:04
Doğu Anadolu'da kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir kar yağışının etkili olduğu bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Kar yağışı, Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun olacak.

Rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum'da 6, Kars ve Ağrı'da 5, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Erzurum ve Kars'ta 2, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don olayı, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine, kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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