Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 4 dereceye düştü
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Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 4 dereceye düştü

29.09.2020 09:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:52
Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 4 dereceye düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ile Kars'ta 4 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ile Kars'ta 4 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, Ardahan çevresi zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 4, Erzurum ve Ağrı'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 13, Erzincan'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Iğdır ve Ağrı'da 25, Erzurum'da 23, Kars ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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