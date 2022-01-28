Doğu Anadolu'da aralıklı kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Kar yağışı ve tipinin bir süredir aralıklarla etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Ağrı ve çevresinde aralıklı kar yağışlı olacak bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 18, Ardahan'da 17, Erzurum'da 14, Ağrı'da 9, Tunceli'de 8, Erzincan'da 7 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli ve Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 2, Erzurum, Kars ve Erzincan'da 4, Ardahan'da 6, derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum'da soğuk hava

Erzurum'da aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, vatandaşlar iş yerlerinin önünü temizledi.

Kar yağışıyla birlikte soğukların da etkili olduğu şehirde, belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kentin bazı kesimlerinde ise sis etkili oldu.

Ardahan

Ardahan'da da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Çatılarda sarkıtlar oluştu.

Ağrı

Ağrı'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda sarkıtlar oluştu.

Aralıklarla kar yağışının etkili olduğu kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kars

Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri kaldırımlarda oluşan buzları kırdı.

Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye, halı, branda ile örterek soğuk havadan korumaya çalıştı.