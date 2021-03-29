Kapanan 159 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 569 yoldan 552'si açıldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 569 yoldan 552'si açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşım sağlanamayan 99 yerleşim biriminden 90'ının yolu kardan temizlendi.

Karla mücadele ekipleri Bahçesaray'da 1, Başkale'de 2 ve Gürpınar'da 6 mahalle yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kardan dolayı kapanan 275 köy yolundan 267'sini açtıklarını söyledi.

Ekiplerin karla mücadele çalışmalarını özveriyle yürüttüğünü kaydeden Kurtkan, 8 yerleşim biriminin yolunu ise en kısa sürede açmak için çaba gösterdiklerini aktardı.

Muş/Hakkari

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kardan kapanan 159 köy yolunun tamamının ulaşıma açıldığını belirtti.

Yentür, karla mücadele ekiplerinin gece gündüz demeden yoğun mesai harcayarak köy yollarını ulaşıma açtığını kaydetti.

Ekipler, bazı bölgelerde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 36 köy yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş