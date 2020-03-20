Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - OSMANİYE/ Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, camilerde, mescitlerde, öğrenci yurtlarında, çocuk oyun alanlarında ve resmi kurumlardaki dezenfeksiyon işlemlerini sürdürdü.

Banka şubeleri ile ATM'leri de ilaçlayan ekipler, muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda vatandaşların yoğun olduğu noktalarda da çalışma yaptı. Ekipler, çocuklu ailelerin sık sık ziyaret ettiği Tarsus ilçesindeki Kültür Park'ı da dezenfekte etti.

Toroslar Belediyesi ekipleri de iş yerleri, eczaneler, sağlık merkezleri, yolcu minibüslerindeki ilaçlama çalışmalarını sürdürdü.

Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli el sanatları usta öğreticisi kadınlar, Erdemli Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak maske üretimine başladı.

İki sınıfı imalathaneye dönüştüren 15 kadın, günde 5 bin maske dikti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, maske üretiminde kullanılan malzemelerin hastane yönetimince karşılandığını belirterek, kadınlara teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Ateş de koronavirüse karşı verilecek mücadelede üzerilerine düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Usta öğretici Habibe Yıldız ise diğer arkadaşlarıyla birlikte toplum adına faydalı bir görev yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların ve personelin daha sağlıklı ortamlarda çalışmalarını sağlamak ve Kovid-19 salgınına karşı korunmak amacıyla aldığı tedbirleri sürdürüyor.

Bu kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, belediye içerisindeki hizmet birimlerine dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Kent genelinde organize edilen dezenfekte çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Hassa ilçesinde ise belediye ekiplerince pazar yerlerinde dezenfekte çalışması yapıldı.

İlçedeki pazar yerlerinde sadece sebze ve meyve satışına izin verilirken satıcılara maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve araçlarda dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devlet hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları ile ambulanslarda dezenfekte işlemi yapıldığı bildirildi.

Kadirli İlçe Belediyesi ekiplerince de ilçe genelinde resmi kurumlar ile vatandaşların yoğun bulunduğu yerler dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ibadethaneler, eğitim kurumları, Kur'an kursları, aile sağlık merkezleri, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, kahvehaneler, parklar ve sosyal tesislerin ilaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, zabıta ekiplerinin marketlerde etiket kontrolü ve hijyen denetimleri yaparak, uyarılarda bulunduğa da kaydedildi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak şehrin her noktasında koronavirüs ile mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Dezenfekte çalışmalarının vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yoğunlaştığını dile getiren Tarhan, "Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı ilçemizde 1 aydan beri dezenfekte çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Cami, okul, kamu kurum ve kuruluşları, servisler, dolmuşlar, ibadethaneleri sık sık dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları duraklara kadar dezenfekte çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor." diye konuştu.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazıkı açıklamada ise İl Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı kararlara yer verildi.

Kent genelinde araç ve hayvan satışı yapılan pazarların geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kent genelinde dilencilere izin verilmemesine, bilbord, pano, afiş, mobil uygulamalar, dijital mecra, sosyal medya vb. araçlarla vatandaşların hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesine, insanların toplu olarak bulunduğu düğün, nişan, tatlı merasimi, kutlama, kermes gibi toplantıların geçici bir süreyle yapılmamasına, bakanlıkların görev ve yetki alanları içerisinde bulunan tüm kooperatifler ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, odalar ve borsaların olağan ve olağanüstü toplantılarının ertelenmesine, Eczacılar Odası tarafından tüm eczanelerle iletişime geçilerek kişisel koruyucu malzemelerin stok edilmemesi, fahiş fiyatla satış yapılmaması ve yeterince malzeme bulundurulmasının sağlanmasına, bankamatiklerin en az günde 3 defa dezenfekte edilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında, hastanelerde, fabrikalarda, lokantalarda ve diğer toplu yemek yenilen yemekhanelerde oturma düzeninin masalar arasında ten az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesi, gerekirse vardiyalı yemek uygulaması ile birlikte bu sürecin yönetilmesine, kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, otogar ve benzeri yerlere alkol bazlı hijyenik el dezenfektanı makinalarının kurulmasına karar verildi."

Kaynak: AA