Doğu Afrika ülkelerinde şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı

Zimbabve ve Mozambik başta olmak üzere Afrika'nın doğusundaki bazı ülkelerde şiddetli fırtına ve sel ihtimaline karşı önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Zimbabve ve Mozambik başta olmak üzere Afrika'nın doğusundaki bazı ülkelerde şiddetli fırtına ve sel ihtimaline karşı önlem alınması çağrısında bulunuldu.

Zimbabve Meteoroloji Servisi, Hint Okyanusu açıklarından gelen Chalane Kasırgası'nın Zimbabve ve Mozambik olmak üzere bölgede şiddetli fırtına ve sellere yol açabileceği uyarısı yaptı.

Açıklamada, "Şiddetli fırtına nedeniyle nehir taşmaları ve ani su baskınları yaşanabilir." ifadelerine yer verildi.

İletişim Bakanı Nick Mangwana, altın madenlerinde toprak kaymasına karşı tedbir alınmasını istedi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan ihtimaline dikkat çekilen açıklamada, bazı bölgelere ulaşımda sıkıntı yaşanabileceği belirtildi.

Şiddetli fırtına ve yağışların 4 gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak