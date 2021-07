Dogecoin (DOGE) nedir? Güncel Dogecoin (DOGE) yorum ve grafiği

Dogecoin bugünkü fiyatı ₺1,88 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺6.540.747.979 TRY. Dogecoin son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #7, piyasa değeri ₺245.725.942.988 TRY. Dolaşımdaki arz 130.398.548.260 DOGE coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

DOGECOİN (DOGE) NEDİR?

Dogecoin (DOGE), popüler internet trendi "doge"u baz alıyor ve logosunda bir Shiba Inu bulunuyor. Açık kaynaklı dijital para birimi, Portland, Oregon'lu Billy Markus ve Syndney, Avusturalya'lı Jackson Palmer tarafından yaratıldı. Dogecoin, Aralık 2013'de Litecoin'in çatallanması ile oluştu. Dogecoin'in yaratıcıları, bir köpek meme'ini temel aldığı için Bitcoin'in çekirdek kitlesinin dışındaki kitleye daha çok hitap edeceğini düşündükleri Dogecoin'i eğlenceli, kaygısız bir para birimi olarak planladılar. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Dogecoin'in favori kripto para birimi olduğuyla alakalı birçok tweet attı.

DOGECOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Dogecoin, Bitcoin'in iş ispatı (PoW) sistemine kıyasla, Scrypt teknolojisini kullanmak gibi çeşitli farklar barındırıyor. Altcoin'in ayrıca blok süresi 1 dakika ve herhangi bir toplam arz limiti bulunmuyor. Diğer bir deyişle, kaç Dogecoin üretilebileceği konusunda bir sınır yok. Dogecoin madenciliği tek başına veya bir madencilik havuzuna katılarak yapılabiliyor. Bir Doge madencisi, dijital para birimini Windows, Mac veya Linux üzerinden bir GPU ile üretebilir. 2014 yılı itibarıyla üretim süreçleri birleştirildiği için, Dogecoin madencilik süreciyle Litecoin çıkarmak da mümkün oluyor.

DOGECOİN NEREDE KULLANILIR?

Dogecoin, genel olarak Reddit ve Twitter kullanıcılarının yaptığı veya paylaştığı kaliteli içerikleri ödüllendirmek için bir bağış sistemi olarak kullanılıyor. Bu birimi kullanan bir toplulukta yer alarak Dogecoin bağışı alabilir veya bir Dogecoin musluğundan kendi Dogecoin'inizi alabilirsiniz. Dogecoin musluğu olarak bilinen web siteleri, dijital parayı kullanıcıya tanıtmak amacıyla küçük miktarda Dogecoin'i ücretsiz olarak veriyor. Bu sayede kişilerin, Dogecoin topluluklarında etkileşime başlaması amaçlanıyor.

DOGECOİN NASIL SATIN ALINIR?

Dogecoin, bu kripto para birimini destekleyen herhangi bir borsadan alınıp satılabilir, bir borsada veya bir Dogecoin cüzdanında depolanabilir ve Dogecoin kabul eden tüm topluluklara bağışlanabilir.