Doğal Taşın Kalbi Marble'da Atacak

24. MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı olan, dünyada ise alanında en büyük ilk üç fuar arasında yer alan MARBLE, "Doğal taşı kaynağında deneyimleyin" sloganıyla 28-31 Mart tarihleri arasında dört gün boyunca binlerce ziyaretçiyi Fuar İzmir'de ağırlayacak.

İzmir'den dünyaya açılan ve alanında bir dünya markası olan MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını 24. kez ziyaretçilerine açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek fuar, doğal taş sektörünün kalbinin attığı bir platform olacak. Yeni doğal taş örneklerinin tanıtımının yapılacağı, en son teknoloji iş ile mermer makineleri ve makine sarf malzemelerinin sektör temsilcileriyle buluşacağı MARBLE Fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak.

Her yıl büyüyen MARBLE, bu yıl da her alanda gelişme gösterdi. 2017 yılında 139 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, bu yıl 150 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Toplam stant alanı 54 bin metrekareden 57 bin 51 metrekareye yükseldi. Geçen yıla oranla katılımcı sayısı 213'den 220'ye, yerli firma sayısı 896'dan 923'e çıktı. 23. MARBLE'da bin 109 olan katılımcı sayısı toplamda bin 143 oldu. A, B ve C Holü'nde firmalar doğal taş çeşitleri sergileyecek, yine C Holü'nün arka bölümü ise 'Uluslararası Katılım Alanı' olacak. Afganistan, Çin, Hindistan, İran ve Brezilya, bu özel alanda milli katılımla yer alacak. D Holü'nde makine sarf malzemeleri, açık alanlarda ise makineler sergilenecek.

33 ülkeden 220 yabancı katılımcı

Fuarda Afganistan, Arnavutluk, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Büyük Britanya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Katar, Mısır, Moritus, Polonya, Rusya, San Marino, Suudi Arabistan, Ukrayna, Vietnam ile Yunanistan'la birlikte 33 ülkeden 220 yabancı katılımcı yer alacak. Geçtiğimiz yıl bu sayı 31'di. Ayrıca Aydın, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'dan 923 katılımcı fuarda yerini alacak.

Bin 500 blok, binlerce doğal taş

Fuar İzmir'de sergilenen blok mermer sayısı da geçen yıla göre büyük bir artış gösterdi. Ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen bin 500 blok, Fuar İzmir'de sergilenecek. Geçen yıl bu sayı 986'da kalmıştı. Yaklaşık 30 bin ton ağırlığında blok mermer ve stantlarda yer alacak doğal taşlar, iş makineleri, Fuar İzmir'e iki bin 500 TIR ve kamyonla taşındı. Blokların sergileme alanı 5 bin 169 metrekareden 7 bin metrekareye çıktı. C Holü'nün dış kısmından başlayarak D Holü'nün açık otoparkının bir bölümüne kadar blokla yerleştirildi. Hollerde de bulunacak işlenmiş ve yarı işlenmiş birçok doğal taşı sektör profesyonelleri inceleyecek, ticari anlaşmalar yapma olanağına sahip olacak.

Türkiye'de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşların en güzel örnekleri MARBLE'da yer alacak. Uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitlerinden olan süpren, Elazığ vişne, Akşehir siyah, Manyas beyaz, Bilecik bej, kaplan postu, Denizli traverten, Ege bordo, Milas leylak, Gemlik diyabaz ve Afyon şekeri gibi çeşitler MARBLE'da sergilenecek. Ayrıca yeşil, beyaz, turuncu başta olmak üzere pek çok değişik renk ve desende oniks tarzı mermer de fuarda yer alacak.

Sektörü hareketlendirecek görüşmeler

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Ege İhracatçı Birlikleri ve İZFAŞ işbirliği ile fuar süresince organize edilecek "alım heyeti" programına Çin, Hindistan, İngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ülkelerinden katılım olacak. Geçtiğimiz yıl iki gün içinde 9 bin 265 ticari görüşmenin kaydedildiği program kapsamında bir araya gelen satın almacılar, Türkiye doğal taş ihracatını doğrudan etkileyecek ticari anlaşmalara imza atacak.

22 tasarım görücüye çıkıyor

Fuar etkinlikleri kapsamında gerçekleşen 'Genç Yaratıcı Fikirler Platformu'nda da final heyecanı yaşanacak. Genç tasarımcılar ile sektörün yenilikçi firmalarını bir araya getiren platformda, destek veren 11 firmanın ürettiği 22 tasarım görücüye çıkacak. B Holü'nün girişinde bulunan fuaye alanında sergilenecek olan birbirinden özel tasarımlardan en iyi üçü ödüllendirilecek.

İki yılda bir düzenlenen, son olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen Taş Kongresi bu yıl gerçekleşmeyecek. 24. MARBLE'da çeşitli sempozyumlar ve buluşmalar gerçekleşecek. Sektör Buluşmaları adı altında Hindistan, Amerika, Rusya ve İran'ın doğal taş birliklerinden önemli isimler sektör konusunda deneyimlerini paylaşarak dinleyicileri bilgilendirecek. Dünya Taş Forumu da MARBLE'da gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Faruk Çalapkulu'nun yapacağı forumda Dünya Doğaltaş Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği, Amerika Doğaltaş Enstitüsü, Çin Shuitou Uluslararası Doğaltaş Fuarı, Hindistan Ticaret ve Endüstri Odası Federasyonu, Rusya Doğaltaş Enstitüsü Derneği ve İran Doğaltaş Fuarı temsilcileri yer alacak. Sektörel Deneyimler etkinliğinde ise tasarımcı, küratör, tarihçi, mimarlık eleştirmeni Gökhan Karakuş "21. Yüzyılda Mermer Tasarımı" konulu bir konuşma yapacak.

Önemli isimlerin sektörel deneyimlerini paylaşacağı etkinliklerde ayrıca tasarımcılar, dünyaca ünlü Han Tümertekin ile bir araya gelme fırsatı da bulacak. MARBLE'ın üçüncü günü olan 30 Mart Cuma günü, C Holü'nün hemen girişinde bulunan fuaye alanında kendisini dinlemeye gelenlerle "Mimarlar Buluşması" etkinliğinde bir araya gelecek Tümertekin, "Taş yerinde ağırdır" başlıklı söyleşisinde doğal taş-mimari ilişki başta olmak üzere sektörde edindiği tecrübeleri paylaşacak. Profesyonel ziyaretçilerin gezebileceği fuar saat 10.00 ile 18.00 arasında açık olacak.

"Dünyada lideriz"

Fuarın açılışında konuşan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, "Fuarın bu noktalara gelmiş olmasından dolayı gururluyuz. Tanrının bir lütfu olarak doğal taş konusunda dünyada lideriz. Bu fuar dünyada artık türünün en iyilerinden oldu. Birçok sektörde ihracatçıyız ama mermer doğal taş sektörümüzün kendisini ayrıştırarak geldiği noktadan ötürü sektörü tebrik ediyorum. Doğal taş sektörümüz için daha yüksek katma değerli, daha yüksek fiyatla, birbirimizle değil de başka ülkelerle kuvvetli rekabet ederek, daha fazla ürün satma amacındayız. Bakanlık olarak bütün sektörlerde olduğu gibi mermer sektörünü de destekliyoruz. Bakanımızın talimatıyla seçilmiş yurt içi fuarlarımızı destekliyoruz. Ayrıca her sene yaptığımız gibi önemli fuarlara alım heyetlerimiz oluyor" diyerek, Ekonomik Bakanlığı olarak 13 ülkeden 60'ın üzerinden yabancı alıcıyı fuara getirdiklerini söyledi.

"Dünyanın ikinci mermer fuarı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da fuar hakkında detaylı bilgi vererek, "Mermer fuarı bugün sektöründe ekonomik olarak hesaplamalara göre birinci olduğu varsayılan ama nereden bakarsanız bakın dünyanın ikinci mermer fuarıdır. 24 yıl önce 47 tane mermerci ile başlayan İzmir Mermer Fuarı'nın ihracatı o yıl 40 milyondur. Geçen yıl ihracatımız 2 milyar 100 milyon civarındadır. Fuara katılanların sayısı ile ihracatımız 18 sene at başı gitmiştir. Dünya ülkelerinin kalkınmışlığında çevre bilinci, çevrenin korunması, o ülkelere en az kalkınma kadar nitelik katmaktadır. Üretimde, çevreyi mutlaka göz önünde tutulması, dünyanın geleceği için zorunludur. Bu fuar alanında dört yıldır fuarımızı sürekli büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Bunun yanı sıra birçok fuarımız var. Fuarlarımızı belediye bütçesinden finanse ediyoruz. Hem ihracatı artırmak, hem ülke sektörlerini dünyaya sunmak, alıcı, satıcı ve imalatçıları burada buluşturmak ve kentimizin kalkınmasına, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bu etkinlikleri yapıyoruz. Yerel hizmetlerin dışında yerelden kalkınma şiarı ile 14 yıldır çıktığımız yolda İzmir'de tarımından sanayiye, hizmet sektöründen turizme kadar neler başardığımız rakamlarla herkesin malumudur. Bugünkü fuar da bu felsefenin sonucudur" dedi.

Açılışa İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve sektör temsilcileri katıldı. - İZMİR