Doç. Dr. Nedim Urhan kimdir, kaç yaşında? Doç. Dr. Nedim Urhan nereli, görevi nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Doç. Dr. Nedim Urhan hayatı ve biyografisi gündeme gelen konulardan biri oldu. Doç. Dr. Nedim Urhan hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Doç. Dr. Nedim Urhan hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

DOÇ. DR. NEDİM URHAN KİMDİR?

Nedim Urhan 1935 yılında Artvin'de dünyaya geldi. İlk öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi. Burada İmam Hatip'te öğrenim gördü.

İmam Hatip'te Ali Haydar, Gönenli Mehmet, Ömer Nasuhi Bilmen ve İsmail Efendi gibi alimlerden Hafızlık, Fıkıh, Akaid, Hadis, Aşere Takrip ve Arapça İlimleri üzerine eğitim aldı. Sonrasında Yüksek İslam Enstütüsünü tamamlayarak Türkiyenin çeşitli illerinde İmam hatiplik ve öğretmenlik yaptı. Uzun yıllar boyunca Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliğinde görev aldı.

2002 yılında Üniversiteden emekli olan Doç. Dr. Nedim Urhan, halen konferans, seminer ve gençlik faaliyetlerine katılımaya devam etmektedir.