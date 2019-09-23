DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor

DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmaları aralıksız devem ediyor.

23.09.2019 13:02
DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmaları aralıksız devem ediyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Van'daki değişik av alanlarında kaçak avcılara yönelik av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda bölgede avlanan avcıların evrakları kontrol edilerek evrakların tam olduğu gözlendi. Ekipleri evrakları tam olan avcılara teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İHA
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