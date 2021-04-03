Diyarbakır DİSKİ arızaları gideriyor
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Diyarbakır DİSKİ arızaları gideriyor

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır DİSKİ arızaları gideriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kenttin içme suyu temininde sorun yaşanmaması için arızalara zamanında yaptığı müdahalelerle olumsuzlukların önüne geçiyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kenttin içme suyu temininde sorun yaşanmaması için arızalara zamanında yaptığı müdahalelerle olumsuzlukların önüne geçiyor.

Dicle Barajı ana pompa istasyonunda devirli pompada meydana gelen arıza nedeniyle kent geneline verilen su debisinde kısa süreli düşüş yaşandı. DİSKİ teknik ekiplerince anında gerekli müdahale yapılarak sorun çözüldü.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, pompa istasyonunda bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Teknik ekibin sorun büyümeden gerekli işlemleri yaptığını kaydeden Tutşi, "Ekiplerimiz soruna anında müdahale etti. Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için tüm çalışmalarımızı en kısa sürede tamamladık. Şehrimize en iyi hizmeti sunmak için üzerimize düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getiriyoruz. Personel arkadaşlarıma üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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