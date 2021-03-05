Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama

05.03.2021 22:02 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:06
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Şubat'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Cemal Hünal Bülent Ersoy Hakan Yılmaz
Spor Mustafa Er Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 22:06:31. #1.14#
title