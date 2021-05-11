Diyarbakır'da yüzlerce araç konvoyu İsrail zulmünü protesto etti
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Diyarbakır'da yüzlerce araç konvoyu İsrail zulmünü protesto etti

Diyarbakır'da yüzlerce araç konvoyu İsrail zulmünü protesto etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da toplanan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

Diyarbakır'da toplanan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa'da Filistinlere saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti.

Diyarbakır caddelerinde yüzlerce araçlarla konvoy yaparak bir araya gelen Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi. Burada basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu, İsrail'i ve zulmüne sesiz kalanlar lanetledi. Ensarioğlu, "Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlığa özgürlük olamaz, son bir haftadır Mescid-i Aksa'da yapılan bu haksızlığa bizlerde Memur-Sen olarak Diyarbakır'da kayıtsız kalamayız. Bugün Diyarbakır'ın 4 bir yanında İsrail'in yapmış olduğu bu zulme tüm Diyarbakırlı olarak karşısındayız ve onları lanetliyoruz. Dünyanın dört bir yanında buna sessiz kalmaları bizi içten yaralamıştır. Mescid-i Aksa dünyanın en özgür olması gereken bütün değerlerin ortak olduğu alandır. Bu bizim şerefimizdir, Diyarbakır'dan bunu haykırıyoruz. Mescid-i Aksaya selamlar olsun, orada direnen gecesini gündüzüne katan çocuğuyla, yaşlısıyla, kadınıyla mücadele eden tüm kardeşlerimize buradan canı gönülden destek veriyoruz, sonuna kadar arkasındayız. İsrail'e destek veren Amerika ve bunun arkasında duran tüm güçlere rağmen inşallah orada Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacaktır ve bu özgürlük hepimizin ortak değeri olacaktır. Bugün Diyarbakır'da birçok STK'nın katıldığı basın açıklaması ve dualarla bizde buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Burada mücadelemizin kahramanı olan Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimize selam olsun. İsrail'i ve ona destek verenler, zulme sesiz kalanları da kınıyor lanetliyoruz. Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlığa özgürlük olmaz, Allah'ın izniyle Filistin'in başkenti Kudüs olacaktır ve bunu da inşallah hep beraber göreceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yüzlerce araç konvoyu İsrail zulmünü protesto etti
Diyarbakır'da yüzlerce araç konvoyu İsrail zulmünü protesto etti
Diyarbakır'da yüzlerce araç konvoyu İsrail zulmünü protesto etti
Diyarbakır'da yüzlerce araç konvoyu İsrail zulmünü protesto etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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