Diyarbakır'da yenilmesi gereken lezzetler nelerdir? Diyarbakır değerleri nelerdir? Diyarbakır'da gezilecek yerler nerelerdir? Tarihi, surları, yemekleri ve türkülere konu olan güzellikleri ile Diyarbakır hakkında neler biliyorsunuz? Diyarbakır'ı daha yakından tanımak için haberimizi okumalısınız.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta kısmında yer almaktadır. Çevresinde Batman, Muş, Şanlıurfa, Adıyaman,Malatya, Elazığ ve Bingöl bulunmaktadır. Diyarbakır nüfusu 2019 yılına göre 1.756.353'dir. Anadolu'nun en eski camisi olan Diyarbakır Ulu Camii, müzeleri ve tarih kokan evleri ile görsel şölendir. Dünya'nın en uzun surları ve arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular ile adeta tarih kokan bu şehir hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

DİYARBAKIR'DA GEZİLECEK YERLER

Anadolu'nun en eski camisi Diyarbakır Ulu Cami: 639 yılında Müslüman Araplar tarafından Martoma Kilisesi camiye çevrilmiştir. Caminin minaresi oldukça ilgi çekicidir. Ender rastlanan kare planlı minaredir.

Hasan Paşa Hanı: İki katlı ve muhteşem avluya sahip bu han, kahvaltısı ile ün yapmıştır. Yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekmektedir.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi: Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehir, Asur, Grek, Roma, Part, Sâsânî, Bizans, Emevî, Abbâsî, İnaloğlu, Nisanoğlu, Artuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanlı'dan kalan mirasları burada sergilemektedir. eserlerin sayisi 10.000'i aşmaktadır.

Ahmet Arif Müze ve Sanat Evi: Yaklaşık 120 yıllık Diyarbakır Konağıdır. Bu müzedeŞair Ahmed Arif'in gözlüğü ve daktilosu gibi kişisel eşyaları, şiirlerini bulmak mümkün.Restore edildikten sonra 2011 yılında ziyaretçilere açılmıştır.

Ziya Gökalp Müzesi: sosyolog ve yazar Ziya Gökalp'in doğduğu evdir. Müzede Ziya Gökalp'e ait eşyalar, kütüphanesindeki kitaplar, belgeler, fotoğraflar ve başka etnografik eserler bulunuyor. 2014 yılında bazı eylemlerde zarara gördüğü için restore edilmiştir. Müzeye giriş ücreti 10 Tl'dir.

İçkale: Diyarbakır'ın ilk yerleşim alanıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek yeniden işlevselleştirilmiş. Giriş ücretsizdir.

Saint George Kilisesi: Görsel şölen yaşamak isterseniz bu Kiliseye uğramalısınız. Çökmüş kubbesine rağmen adeta sanat galerisinde gibi hissedeceksiniz.

Diyarbakır Kalesi: İki bölümden oluşmaktadır. Dağ Kapı, Urfa Kapı, Mardin Kapı ve Yeni Kapı olmak üzere dört ana girişi olan yaklaşık dokuz bin yıllık sur kapısıdır. UNESCO Dünya Mirası olarak tescillendi.

Dicle Köprüsü: On Gözlü Köprü denilen Dicle Köprüsü, on kesik kemer üzerinde inşa edilen bloklarla Dicle'nin iki yakasını birleştirir. on gözlü olup 180 m uzunluğunda ve 7-8 m genişliğindedir.

DİYARBAKIR'IN GELENEKSEL LEZZETLERİ

Meftune: Diyarbakır'da çoğunlukla et ile hazırlanır fakat kabak ve patlıcan ile de yapılır.

Pıçık: Küçük bulgur toplarından oluşan ve üzerine yoğurt ile hazırlanan sos dökülerek servis edilir.

Duvaklı pilav: Pilavın üzerine badem ve et ile servis edilir. Lezzetine doyamayacağınız bu yemek Diyarbakır'da sıklıkla tüketilir.

Nardanaşı: Diyarbakır mutfağına ait bu lezzet, bulgur, irmik ve kıyma ile hazırlanır. Çeşitli baharatlarla sos hazırlanır.

Mahlepli Diyarbakır Çöreği: Tadını asla unutamayacağınız bu lezzet Diyarbakır'a özgüdür.

Ayvalı Kavurma: Et ve meyvenin tek tabak da buluştuğu lezzet, yapımı oldukça basittir.

Mumbar Dolması: Kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulması ile yapılan bir çeşit dolma türüdür.

Cartlak Kebabı: Cartlak kebabı yaparken kuzu ciğeri, böbrek, yürek, dalak ve bir miktar kuyruk yağı kullanılır.

Sıkma: Diyarbakır halkının neredeyse her gün yaptığı bu lezzet, hamurun sıvı yağ ile kızartılması ile elde edilir.

Kaburga Dolması: Emek ve zaman gerektiren bu lezzet, etin kısık ateşte, uzun ssatler pişmesiyle olur. Etin üzerine yoğurt, hardal ve tuz ile sos yapılır.

Serbizer: Mercimek, nohut ve buğday ile hazırlanır.

Tırşık: Tırşık otu ile hazırlanan çorba çeşididir.

Paluze Tatlısı: Gül suyu ile hazırlanan jölemsi tatlıdır.

Burma Kadayıf: Kadayıfın pişirilip şerbetlenmesi ile hazırlanır.

Karpuz: Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye yaptığı yolculukla yaz günlerinin kurtarıcısıdır.

DİYARBAKIR'DA YEREL MEDYA

Yerel TV Kanalları

Gün TV, TV 21, Can TV, Söz TV, Amed TV

Yerel Radyo Kanalları

Çağrı FM, Aktüel FM, Nur FM, Gün Radyo, Can Radyo, Aksa FM

DİYARBAKIR'DA OKULLAR

Eğitim 2009 yılında, Diyarbakır ilinde 1281 okul bulunmaktadır:

Anaokulu Sayısı: 90

İlköğretim Okulu Sayısı: 3096

Genel Lise Sayısı: 540

Özel Okullar Sayısı: 97

Meslek Lisesi Sayısı: 25

Yabancı Dil Eğitimi Veren Liselerin Sayısı: 116

DİYARBAKIRLI ÜNLÜLER

Ahmet Arif

Sarp Apak

Bihter Özdemir

Mahsun Kırmızıgül

Aziz Yıldırım

Emrah

Çağla Kubat

Oya Aydoğan

Songül Öden